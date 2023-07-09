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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رغم انتهاء الوقت.. امتحان التفاضل والتكامل بالجيزة "لم يخرج أحد"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

حالة من القلق والرهبة سيطرت على أولياء أمور طلبة مدرسة صلاح سالم التابعة لإدارة الجيزة التعليمية، بسبب عدم خروج أبنائهم من لجان امتحان الرياضيات الأفاضل والتكامل، على الرغم من انتهاء الوقت المقرر لهم، من الساعة ٩ صباحاً، حتى ١١ صباحاً، وهو الأمر الذي أصاب ذويهم بحالة من القلق الشديد والتوتر، حيث قالت سيدة خمسينية جالسة على الرصيف تدعي أم عبده: "واضح إن الامتحان صعب، عشان كده محدش خرج من اللجان، عموماً ربنا يسترها ويوفقهم، ويعوض تعبهم خير".

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

التفاضل والتكامل الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة الرياضيات الصف الثالث الثانوي الصف الثالث

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