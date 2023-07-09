ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق وأذربيجان يؤكدان ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران المباشر

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الاتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا الأذربيجانيّ رشاد نبييف، اليوم، ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران المباشر بين بغداد وباكو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التقى وزير الاتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجانيّ للجنة العراقية- الأذربيجانية المشترَكة رشاد نبييف، مبينا أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل، والطيران المدنيّ، وبحث السبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن أذربيجان مهمة للعراق بحكم قربها جغرافياً وهناك روابط دينية وثقافية واجتماعية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفي مختلِف المجالات.

ودعا رجال الأعمال والشركات الأذربيجانية لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أهمية طريق التنمية الذي يبدأ من أقصى جنوب العراق، ميناء الفاو، ويمتد إلى تركيا.

وذكر أنه فرصة كبيرة لفتح آفاق مهمة، وفرصة لأذربيجان للانفتاح والوصول إلى منطقة الخليج العربيّ عبر العراق، لا سيما أنَ العراق لديه مذكرة تفاهم مع إيران للربط السككي عن طريق البصرة.

وشدد الجانبان على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد وباكو، والخط الثاني بين أربيل وباكو وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان.

من جانبه، أوضح وزير النقل الأذربيجانى: إننا نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أنه سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة للجولة الثالثة في شهر أكتوبر القادم.

وزيرالخارجية العراقي خط الطيران بغداد باكو العراقية–الأذربيجانية المشتر كة النقل العراق

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"امتحنوا بدل بعض".. الحبس سنة لـ4 طالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية فى بنها

رغم الخصم من راتبها.. "سميرة" تؤازر ابنتها أمام لجان الثانوية العامة

حب انتهى بفضيحة ورضيع.. تفاصيل محاكمة شاب وفتاة بالأميرية

سيدة تخلع زوجها لارتباطه بعلاقة حب بشريكته فى العمل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية