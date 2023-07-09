العراق وأذربيجان يؤكدان ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران المباشر

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الاتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا الأذربيجانيّ رشاد نبييف، اليوم، ضرورة الإسراع بفتح خط الطيران المباشر بين بغداد وباكو.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، التقى وزير الاتصالات والنقل والتكنولوجيا العليا رئيس الجانب الأذربيجانيّ للجنة العراقية- الأذربيجانية المشترَكة رشاد نبييف، مبينا أنه جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات النقل، والطيران المدنيّ، وبحث السبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها.

وأكد وزير الخارجية العراقي أن أذربيجان مهمة للعراق بحكم قربها جغرافياً وهناك روابط دينية وثقافية واجتماعية، مشدداً على ضرورة الاستفادة من الفرص المتعددة وفي مختلِف المجالات.

ودعا رجال الأعمال والشركات الأذربيجانية لزيارة العراق وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أهمية طريق التنمية الذي يبدأ من أقصى جنوب العراق، ميناء الفاو، ويمتد إلى تركيا.

وذكر أنه فرصة كبيرة لفتح آفاق مهمة، وفرصة لأذربيجان للانفتاح والوصول إلى منطقة الخليج العربيّ عبر العراق، لا سيما أنَ العراق لديه مذكرة تفاهم مع إيران للربط السككي عن طريق البصرة.

وشدد الجانبان على ضرورة فتح خط الطيران المباشر بين بغداد وباكو، والخط الثاني بين أربيل وباكو وبأسرع وقت ممكن، وكذلك منح سمات الدخول إلى المواطنين العراقيين الراغبين بزيارة أذربيجان.

من جانبه، أوضح وزير النقل الأذربيجانى: إننا نعمل بشكل فعال لإيجاد الفرص المتاحة بين البلدين وتشجيع الاستثمار، لافتا إلى أنه سيترأس وفد أذربيجان لزيارة بغداد لعقد اجتماعات اللجنة المُشترَكة للجولة الثالثة في شهر أكتوبر القادم.