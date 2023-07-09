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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد: طقس حار رطب نهارًا.. والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة (فيديو)

طقس حار
طقس حار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت لها من العام على محافظات الجمهورية، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية، أما درجة الحرارة في الظل ستكون 38 درجة مئوية.

وأضافت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد: إننا نشهد اليوم زيادة سطوع أشعة الشمس، لذلك نشهد طقسا حارا رطبا خلال فترة النهار على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وأجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاض درجات الحرارة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر.

الأجواء معتدلة خلال فترة الليل

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الأجواء معتدلة خلال فترة الليل، ومستقرة بشكل كبير ما عدا اضطراب حركة الملاحة في البحر المتوسط.

وتابعت: بداية من يوم الثلاثاء المقبل نشهد استقرارا في سرعة الرياح، واستقرار الأجواء بالبحر المتوسط، لكن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة الأعمال البحرية.

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