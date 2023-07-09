"التفاضل والتكامل" يرسم الرضا على وجوه طلاب الثانوية العامة

انتهى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة من تأدية امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل.



ورصدت "الدستور" آراء عدد من الطلاب حول مستوى الامتحان والتي جاءت على النحو التالي.

قالت أماني شاكر إحدى طالبات الصف الثالث الثانوي بمدرسة الوراق الثانوية للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن الامتحان سهل ومناسب عكس توقعات معظم الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية.

واكدت آية عبدالله، أن امتحان الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل بمستوى الطالب المتوسط كما أن الوقت كان كافي لإنجاز جميع الأسئلة.

وأضافت آلاء كرم، أن هناك بعض الأسئلة غير الواضحة وليست مباشرة تحتاج تفكير وهي الأسئلة التي تفرق بين الطالب المجتهد وغيره من الطلاب إلا أن مجمل الامتحان كان جيدا.

طلبة المرج.. امتحان التفاضل والتكامل طويل وكان يحتاج لزويل عشان يجاوب عليه

وفي السياق ذاته اشتكى عدد من طلبة الثانوية العامة بلجان المرج بعد انتهاء امتحان مادة التفاضل والتكامل، حيث أكد محمود رمضان طالب بلجنة عمرو بن العاص، أن الوقت غير كافي لحل الأسئلة.

فيما أكد يوسف شعبان، أن الامتحان كان طويلا ويحتاج إلى تركيز وقراءة أكثر من مرة للإجابة علية، حيث إن الوقت لم يساعد الكثير من الطلبة.

كما نوه عبدالله محمد، طالب بالثانوية العامة، أن الامتحان به الكثير من الأسئلة الصعبة وغير المباشرة، والتي تسببت في توتر الكثير من الطلبة.

كما انتهت طالبات مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات التابعة لإدارة المعصرة التعليمية بالقسم العلمي رياضة من امتحان التفاضل والتكامل في تمام الساعة الحادية عشر اليوم الأحد، وذلك قبل خروج طلاب القسمين العلمي علوم والأدبي.

وأوضحت الطالبات، أن الامتحان بنفس مستوى الاستاتيكا التي نالت رضائهم، وقالت حسناء سيد، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وكان عدد الاسئلة متناسبة مع الوقت المحدد.

فيما اشتكت لمياء محمود من الأسئلة المقالية التي وصفتها بالصعبة، حيث أكدت أنها أكثر ما وقف أمامها من ضمن الـ٢٠ سؤالا المخصصين للامتحان.

وتابعت أنه بالنسبة للاستاتيكا فيصعب بنسبة ٢٠٪ على الأقل، حيث إن التكامل يشكل أزمة بالنسبة لبعض الطلاب كون فهمه ليس من السهل.

واعتبرت هنا الامتحان تعويضا عن مادتي الفيزياء والكيمياء، حيث إنها ضمنت بذلك حصولها على بعض الدرجات الزيادة كون امتحان التفاضل والتكامل جاء بشكل واضح وأسئلة من المنهج.

كان سهل جدا .. طالبات أحمد عرابي يشيدون بامتحان مادة التفاضل والتكامل



فتحت مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، أبوابها لخروج طلاب الشعبة العلمية قسم رياضيات عقب انتهاء الموعد المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لانتهاء امتحان مادة الرياضيات البحته ( تفاضل وتكامل).

سادت حالة من السعادة والرضا الأجواء، إذ جاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط الأمر الذي جعل الطلاب يشعرون بالسعادة، إذ قالت وفاء محمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي، قسم رياضيات في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة لـالدستور، إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وكانت أسئلته سهلة وبسيطة.

وأوضحت مروة إبراهيم، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي، قسم رياضيات في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ الدستور، أن الامتحان كانت أسئلته مباشرة جدا، وذلك سهل عملية الحل والإجابة، مشيرة إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يكن يحتوي على أسئلة المتفوقين.

وقالت علا أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة شعبة علمي، قسم رياضيات في مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، إن الامتحان كان سهل والوقت كان كافيا جدا للحل والمراجعة

طلاب علمي رياضة: الحمد لله ربنا جبرنا

أشاد طلاب وطالبات الثانوية العامة منذ قليل، بامتحان التفاضل والتكامل في شعبة العلمي، وذلك بعد خروجهم من اللجان بعد انتهاء الوقت المحدد لامتحان مادة الرياضيات البحتة اليوم الأحد الموافق 6 يوليو لعام ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.

وقالت يمنى حسن، طالبة في الصف الثالث الثانوي في تصريحات خاصة لـ الدستور: "الحمد لله ربنا كرمنا والامتحان كان سهل جدا وعد على خير عقبال آخر مادة يارب".

وفي السياق ذاته، أكدت سارة سعد، طالبة في الصف الثالث الثانوي في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "الامتحان كان كويس وحسيت أنه عوض ربنا ليا عن باقي الامتحانات اللي كانت فيها صعوبات وتركات مكناش فاهمينها".

تباين آراء بين طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بسبب الرياضة البحتة



سيطرت حالة من الرضا والسعادة بين طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، عقب الانتهاء من أداء امتحان الرياضيات البحته "تفاضل وتكامل" بمدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، وأجمع الطلاب على سهولة الامتحان وأنه جاء في مستوى الطالب المتوسط وكانت به أسئلة إلى حد ما تحتاج إلى بعض التركيز والوقت لحلها، بينما اشتكى بعض الطلاب من قله الوقت وأنه غير كافي وصعوبة الاسئلة وغير مباشرة.



قال هاني إسحاق، إن الامتحان جاء سهل ومناسب جدا وأن الأسئلة في المتناول على عكس توقعات معظم الطلاب وأن الوقت كان كافيا لحل الامتحان والمراجعة، وأن امتحان التفاضل والتكامل جاء في مستوى الطالب المتوسط.



بينما اشتكى أحمد علي، من الامتحان قائلا: إن الرياضة البحته جاءت بها بعض الأسئلة غير الواضحة ومباشرة وكانت تحتاج إلى تفكير أكثر ولكن الوقت كان غير كافيا، بالإضافة إلى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق وليس المتوسط.

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