"لازم نفتكر شهدائنا".. الطاهري يوجه رسالة من العلمين الجديدة لأسر شهداء مصر

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن مصر مرت بتجارب كثيرة في السنوات الماضية، وحرب على الإرهاب شديدة الشراسة، متابعًا: "وإحنا واقفين قدام العمران والمعجزة في مدينة العلمين الجديدة لازم نفتكر شهداءنا ونعظمهم".

وأضاف الطاهري، خلال تغطية خاصة من العلمين الجديدة، عبر برنامج "هذا الصباح" والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه لولا دماء شهدائنا لما كان تم أي شيء، نحن موجودون هنا بفضل تضحياتهم، وهذه الرسالة موجهة لكل أسرة فقدت شهيدا في حربنا الشرسة على الإرهاب.

وأطلق القائمون على مهرجان العلمين الهوية البصرية للمهرجان الجديد، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة، والمقرر انطلاقه الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023.

وأطلق المهرجان اللوجو بشكل مبتكر ومميز ويشير للهوية الذكية والمميزة لمدينة العلمين الجديدة، وكذلك استخدام الألوان المبهجة، كما تم اختيار الشعار ليكون "مهرجان العلمين الجديدة.. العالم علمين".