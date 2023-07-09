ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الحجر الزراعى: مصر تصدر أكثر من 400 منتج زراعى إلى 120 دولة

رئيس هيئة الحجر الزراعى
رئيس هيئة الحجر الزراعى المصرى الدكتور أحمد العطار

أكد رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري الدكتور أحمد العطار، أن مصر باتت تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى ‏‏120 دولة، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى يوليو الجاري يقدر بـ4 ملايين و654 ‏ألف طن، وذلك بعد اتباع إجراءات عديدة ساهمت في ارتفاع الطلب من أسواق شتى بالعالم.
وقال العطار- في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية)- إن القفزة في الصادرات ‏الزراعية اعتمدت على عدة محاور منها: وجود منظومة الرقابة الجيدة في الحجر الزراعي على كافة المنتجات قبل ‏تصديرها، بجانب تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة بدقة واهتمام بالغ.
وأضاف: "قطعنا أيضا شوطا كبيرا في فتح أسواق جديدة خلال ‏السنوات الماضية من أبرزها نيوزيلندا واليابان والصين، بعد رواج محاصيلنا الزراعية في أنحاء ‏العالم، والسمعة الطيبة لجودة المنتج المصري"، موضحا أنه لا يمكن إغفال دور المزارع وحرصه على تنفيذ كافة توصيات ‏ونصائح وزارة الزراعة المستمرة على مدار العام، فضلا عن تركيز الفلاحين على خروج المحاصيل بقيمة عالية، ‏وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.
وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى جهود المصدرين المصريين في إيجاد مزيد من فرص البيع والتبادل التجاري ‏مع جميع البلدان، مضيفا: "هناك طموح لفتح أسواق جديدة الفترة المقبلة في إطار تنفيذ ‏توجيهات الحكومة باعتبار الصادرات الزراعية دعما مباشرا للاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي"، ‏مشددا على وجود خطة استراتيجية لتحقيق ذلك.

الفترة المقبلة الصادرات الزراعية المصرية الصادرات الزراعية الزراعي المصري الزراعة الدول المستوردة الدكتور احمد العطار

الأكثر قراءة

لجنة خاصة لتصحيح أوراق كل مَن يصرِّح بالغش على مواقع التواصل الاجتماعى

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر وفى الطريق للأعلى تاريخيًا

مصدر بالتعليم: جارٍ تتبع صور امتحانات الثانوية العامة المتداولة عبر صفحات السوشيال ميديا

"تموين الدقهلية": توريد أكثر من 342.4 ألف طن قمح بمواقع التخزين حتى اليوم

من ارتفاع 120 مترًا.. استوديو قنوات "المتحدة" الإخبارية يغطى مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية