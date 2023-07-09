رئيس الحجر الزراعى: مصر تصدر أكثر من 400 منتج زراعى إلى 120 دولة

أكد رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري الدكتور أحمد العطار، أن مصر باتت تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى ‏‏120 دولة، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى يوليو الجاري يقدر بـ4 ملايين و654 ‏ألف طن، وذلك بعد اتباع إجراءات عديدة ساهمت في ارتفاع الطلب من أسواق شتى بالعالم.

وقال العطار- في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية)- إن القفزة في الصادرات ‏الزراعية اعتمدت على عدة محاور منها: وجود منظومة الرقابة الجيدة في الحجر الزراعي على كافة المنتجات قبل ‏تصديرها، بجانب تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة بدقة واهتمام بالغ.

وأضاف: "قطعنا أيضا شوطا كبيرا في فتح أسواق جديدة خلال ‏السنوات الماضية من أبرزها نيوزيلندا واليابان والصين، بعد رواج محاصيلنا الزراعية في أنحاء ‏العالم، والسمعة الطيبة لجودة المنتج المصري"، موضحا أنه لا يمكن إغفال دور المزارع وحرصه على تنفيذ كافة توصيات ‏ونصائح وزارة الزراعة المستمرة على مدار العام، فضلا عن تركيز الفلاحين على خروج المحاصيل بقيمة عالية، ‏وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.

وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى جهود المصدرين المصريين في إيجاد مزيد من فرص البيع والتبادل التجاري ‏مع جميع البلدان، مضيفا: "هناك طموح لفتح أسواق جديدة الفترة المقبلة في إطار تنفيذ ‏توجيهات الحكومة باعتبار الصادرات الزراعية دعما مباشرا للاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي"، ‏مشددا على وجود خطة استراتيجية لتحقيق ذلك.