رئيس الحجر الزراعى: مصر تصدر أكثر من 400 منتج زراعى إلى 120 دولة
أكد رئيس هيئة الحجر الزراعي المصري الدكتور أحمد العطار، أن مصر باتت تصدر أكثر من 400 منتج زراعي إلى 120 دولة، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقما قياسيا خلال الفترة من أول يناير الماضى وحتى يوليو الجاري يقدر بـ4 ملايين و654 ألف طن، وذلك بعد اتباع إجراءات عديدة ساهمت في ارتفاع الطلب من أسواق شتى بالعالم.
وقال العطار- في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية)- إن القفزة في الصادرات الزراعية اعتمدت على عدة محاور منها: وجود منظومة الرقابة الجيدة في الحجر الزراعي على كافة المنتجات قبل تصديرها، بجانب تنفيذ اشتراطات الدول المستوردة بدقة واهتمام بالغ.
وأضاف: "قطعنا أيضا شوطا كبيرا في فتح أسواق جديدة خلال السنوات الماضية من أبرزها نيوزيلندا واليابان والصين، بعد رواج محاصيلنا الزراعية في أنحاء العالم، والسمعة الطيبة لجودة المنتج المصري"، موضحا أنه لا يمكن إغفال دور المزارع وحرصه على تنفيذ كافة توصيات ونصائح وزارة الزراعة المستمرة على مدار العام، فضلا عن تركيز الفلاحين على خروج المحاصيل بقيمة عالية، وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.
وأشار رئيس الحجر الزراعي إلى جهود المصدرين المصريين في إيجاد مزيد من فرص البيع والتبادل التجاري مع جميع البلدان، مضيفا: "هناك طموح لفتح أسواق جديدة الفترة المقبلة في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة باعتبار الصادرات الزراعية دعما مباشرا للاقتصاد الوطني والاحتياطي النقدي"، مشددا على وجود خطة استراتيجية لتحقيق ذلك.