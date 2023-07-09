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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. وصول 25 رحلة جوية لعودة الحجاج إلى أرض الوطن

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير اليوم مصر للطيران 25 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع
8 رحلات من جدة  و11 رحلة من المدينة و3 رحلات جدة  برج العرب و2 رحلة المدينة-الأقصر. 
1 رحلة جدة- باماكولعودة حجاج بعثة وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وقرعة القاهرة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح وتضامن المؤسسة وسوهاج والأقصر وأسوان وقنا والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.

مصر للطيران الحجاج رحلة جوية رحلات جدة ووزارة الشباب

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