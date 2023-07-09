رئيس باراجواى المنتخب يعلن عزمه زيارة تايوان ولقاء الرئيسة تساى إنج ون

أعلن رئيس باراجواي المنتخب سانتياجو بينا، اليوم الأحد، عن عزمه زيارة تايوان هذا الإسبوع ولقاء الرئيسة تساي إنج ون، وذلك بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقال بينا- حسبما نقلت قناة (تشانيل نيوز آشيا) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "إنه سيزور أبوظبي ثم يتوجه إلى تايوان للقاء الرئيسة تساي التي وصفها بـ(الصديقة العظيمة)".

وأضاف بينا- في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)- "سنطور أجندة دولية مكثفة خلال الأيام المقبلة، تحمل رسالة مفادها أن باراجواي وشعبها مستعدان لأمور عظيمة".

وكان بينا الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 15 أغسطس المقبل قد تعهد خلال الحملة الانتخابية بالحفاظ على صداقة بلاده مع تايوان على الرغم من ضغوط القطاع الزراعي المحلي الذي يريد فتح أسواق صينية مربحة لفول الصويا ولحم البقر.

يشار إلى أن باراجواي هي آخر دولة في أمريكا الجنوبية لها علاقات رسمية مع تايوان .. فقد فقدت الجزيرة- التي تقول الصين إنها ملك لها- الدعم من دول أمريكا اللاتينية الأخرى في السنوات الأخيرة بما في ذلك هندوراس التي أنهت هذا العام عقودًا من العلاقات لصالح بكين.

وتقيم تايوان حاليًا علاقات دبلوماسية رسمية مع 13 دولة فقط، معظمها من الدول الفقيرة والنامية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.