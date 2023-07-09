ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة باليوم التاسع

لجان ثانوية عامة
لجان ثانوية عامة

 

 

في تاسع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددهم 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة وربع من صباح اليوم الأحد، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

الأكثر قراءة

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى البنوك المصرية

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 فى محافظات مصر

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9-7-2023 والقنوات الناقلة

سعر الذهب اليوم الأحد 9 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الدولار اليوم الأحد 9-7-2023 فى البنوك المصرية

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية