فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة باليوم التاسع

في تاسع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023، تفتح اللجان الامتحانية والبالغ عددهم 2098 لجنة على مستوي الجمهورية، أبوابها لاستقبال توافد طلاب الثانوية في الثامنة وربع من صباح اليوم الأحد، وذلك لاتباع إدارات اللجان الامتحانية الاجراءات الاحترازية والتفتيشيه بين الطلاب من خلال استخدام العصا الالكترونية.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول) اليوم الأحد، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

بينما سيؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، ومادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما سيؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.