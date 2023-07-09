ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيم عادل أفضل لاعب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

توج إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتألق إبراهيم عادل طوال البطولة، وسجل هدفًا رائعًا في شباك مالي في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، كما يعد العنصر الهجومي الأهم في منظومة المدرب البرازيلي ميكالي.

وكان منتخب مصر قد خسر اللقب بعد الهزيمة أمام المغرب في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدفي المغرب يانيس بكراوي في الدقيقة 37 وأسامة ترغالين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وجاء هدف المنتخب الأولمبي الوحيد عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة من تصويبة صاروخية.

وصعد المنتخبان رفقة مالي صاحبة المركز الثالث إلى أولمبياد باريس 2023.

إبراهيم عادل منتخب مصر الأوليمبي منتخب المغرب مباراة مصر والمغرب نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

حمزة علاء يحصد جائزة أفضل حارس فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة بفستان لامع

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الأحد 9 يوليو 2023

الأمن يكشف حقيقة ذبح الماشية بدون رقابة في أحد محلات الجزارة بالإسكندرية

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة طفلة بمنزل جدها بقنا

دبلوماسية أمريكية تتوجه إلى هولندا لإعلان تدمير بلادها مخزونها من الأسلحة الكيماوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبي ..جاب العيد!

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية