إبراهيم عادل أفضل لاعب فى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة

توج إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر الأولمبي، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وتألق إبراهيم عادل طوال البطولة، وسجل هدفًا رائعًا في شباك مالي في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، كما يعد العنصر الهجومي الأهم في منظومة المدرب البرازيلي ميكالي.

وكان منتخب مصر قد خسر اللقب بعد الهزيمة أمام المغرب في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدفي المغرب يانيس بكراوي في الدقيقة 37 وأسامة ترغالين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وجاء هدف المنتخب الأولمبي الوحيد عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة من تصويبة صاروخية.

وصعد المنتخبان رفقة مالي صاحبة المركز الثالث إلى أولمبياد باريس 2023.