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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حمزة علاء يحصد جائزة أفضل حارس فى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

حمزة علاء حارس المنتخب
حمزة علاء حارس المنتخب الأوليمبي

حصد حمزة علاء، حارس مرمى المنتخب الوطني الأولمبي، جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ولم تستقبل شباك الحارس المصري سوى هدفين فقط طوال البطولة، وهما الهدفين اللذين سجلهما منتخب المغرب في مرماه بالمباراة النهائية.

وكان منتخب مصر قد خسر اللقب بعد الهزيمة أمام المغرب في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

أحرز هدفي المغرب يانيس بكراوي في الدقيقة 37 وأسامة ترغالين في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول.

وجاء هدف المنتخب الأولمبي الوحيد عن طريق محمود صابر في الدقيقة العاشرة من تصويبة صاروخية.

وتأهل المنتخبان إلى أولمبياد باريس 2024 رفقة منتخب مالي.

حمزة علاء منتخب مصر الأوليمبي منتخب المغرب نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

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