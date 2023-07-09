نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.. التعادل الإيجابى مستمر بين المغرب ومصر والفريقان يتجهان للوقت الإضافى

انتهى الوقت الأصلي من مباراة المغرب ومصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم محمود صابر لصالح منتخب مصر في الدقيقة 10 وأدرك يانيس بكراوي التعادل لصالح المغرب في الدقيقة 37.

ولجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي من المباراة.

أحداث الشوط الأول

وبدأ منتخب المغرب المباراة بقوة وسط دفاع من جانب لاعبي الفراعنة.

وباغت أحمد عاطف قطة فريق المغرب بعدما سدد كرة قوية أبعدها الحارس علاء بلعروش من يمين مرماه.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لصالح المنتخب الأولمبي في الدقيقة العاشرة بعد تسديدة صاروخية بباطن القدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يمين المرمى.

وشهدت الدقيقة 14 تدخلا قويا من محمود صابر لاعب منتخب مصر على عبد الصمد الزلزولي وتسببفي ركلة حرة للمغرب من مكان جيد على حدود منطقة جزاء مصر.

بعد مراجعة حكم المباراة لتقنية الفيديو، لأشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب مصر محمود صابر بعد تدخل عنيف على عبد الصمد الزلزولي.

ونفذت الركلة الحرة بتسديدة من عبد الصمد الزلزولي ولكن كرته ردت من الحائط البشري لمنتخب مصر.

في الدقيقة 26 حصل المغرب على ركلة حرة في منتصف ملعب مصر جهة اليسار نفذها عبد الصمد الزلزولي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكنها وصلت سهلة للحارس حمزة علاء.

ونجح منتخب المغرب في إدراك التعادل في الدقيقة 37 بعد كرة عرضية من بلال الخنوس من جهة اليمين قابلها يانيس بكراوي برأسية من منتصف منطقة الجزاء سكنت المرمى.

وفي الثواني الأخيرة أهدر الصابيري فرصة هدف مؤكد لصالح منتخب المغرب.

أحداث الشوط الثاني

منتخب مصر أجرى تغييرين بنزول محمد أشرف ومحمود جهاد بدلا من حاتم سكر وأحمد عاطف.

في الدقيقة 48 تسديدة من محمد شحاتة لاعب منتخب مصر من داخل منطقة الجزاء ردت من دفاعات المغرب.

في الدقيقة 52 تسديدة من إبراهيم عادل من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بدفاع المغرب ومرت لركنية من جهة اليسار.

أخطر فرصة للمغرب في الشوط الثاني في الدقيقة 83 بعد كرة عرضية من أيوب عمرواي لاعب المغرب إلى داخل منطقة الجزاء مرت بغرابة من أمام أقدام إسماعيل الصيباري المنفرد بالمرمى ومرت بسلام إلى ركلة مرمى.

فرصة لمنتخب مصر في الدقيقة 88 بعد تسديدة من محمود جهاد لاعب منتخب مصر من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.



جاء تشكيل المنتخب الأولمبي كالتالي:

حمزة علاء

أحمد عيد

حسام عبدالمجيد

محمد طارق

حاتم سكر

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

محمد شحاتة

أحمد عاطف

إبراهيم عادل