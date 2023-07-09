ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين غاضب من تركيا بعد إطلاقها سراح مقاتلين أوكرانيين

الكرملين
الكرملين

أعلن الكرملين، السبت، أن السلطات التركية انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى، بإطلاقها سراح مقاتلين أوكرانيين.

وبحسب وكالة "رويترز" قال المتحدث باسم الكرملين دميتريبيسكوف إن تركيا انتهكت اتفاقيات تبادل الأسرى بعدما أطلقت سراح قادة محتجزين تابعين لوحدة عسكرية دافعت لأسابيع عن مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن بيسكوف قوله إنه بموجب بنود اتفاقيات تبادل الأسرى، كان يتعين بقاء المقاتلين في تركيا حتى نهاية الحرب. وأضاف أن تركيا لم تخبر روسيا بإطلاق سراحهم.

واصطحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العائد إلى الوطن من زيارة إلى تركيا، خمسة قادة من الكتيبة الأوكرانية السابقة في مدينة ماريوبول أُجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل للأسرى في العام الماضي.

وجاء القادة، الذين يوصفون بالأبطال في أوكرانيا، في طليعة جهود الدفاع العام الماضي عن مدينة ماريوبول الساحلية، وهي أكبر مدينة استولت عليها روسيا خلال الغزو. وقُتل آلاف المدنيين داخل ماريوبول حينما حولت القوات الروسية المدينة إلى أنقاض خلال حصار استمر ثلاثة أشهر.

وأمرت كييف المدافعين الأوكرانيين، الذين ظلوا صامدين في أنفاق وملاجئ أسفل مصنع للصلب، بالاستسلام في نهاية المطاف في مايو العام الماضي. وأطلقت موسكو سراح بعضهم في سبتمبر في تبادل للأسرى توسطت فيه أنقرة وتُلزم شروطه هؤلاء القادة بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال زيلينسكي الذي اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة في إسطنبول لإجراء محادثات "سنعود إلى الوطن من تركيا وسنعيد أبطالنا إلى الوطن".

وأضاف على تطبيق تيليجرام للتراسل "الجنود الأوكرانيون دينيسبروكوبينكو وسفياتوسلاف بالامار وسيرهي فولينسكي وأوليه خومينكوودينيس شليها. سيكونون أخيرا مع أقاربهم".

ولم يوضح زيلينسكي سبب السماح للقادة بالعودة إلى بلدهم الآن. ولم ترد دائرة الاتصالات التركية بعد على طلب للتعليق.

الأكثر قراءة

بعد دقيقة واحدة.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج أسرة كاملة تعانى من السرطان

VAR يعاقب صابر على هدفه التاريخى بالطرد أمام المغرب

الأهلي يؤكد الصدارة والزمالك يتقدم مركز |ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

رابط التسجيل في مسابقة الأزهر الشريف 2023 لتعيين معلمين والتخصصات المطلوبة

الباز لمنتقدى رقص محمد صلاح مع أحمد سعد: "لماذا تخاصمون الحياة؟"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية