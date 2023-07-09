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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قضايا الناتو والأزمة الأوكرانية.. تفاصيل الاتصال الهاتفى بين وزير الخارجية التركى ونظيره الأمريكى

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وبحث الطرفان، خلال الاتصال الهاتفي، مستجدات الأزمة الأوكرانية، وأبرز الملفات والقضايا المشتركة بين البلدين.

وأعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية التركية، السبت، أن وزير الخارجية هاكان فيدان أجري محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشارت الخارجية التركية إلى أنه خلال الاتصال بحث الطرفان قضايا توسيع الناتو والقمة المقبلة لقادة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، وتمديد آلية الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، والأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

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