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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مبادرة "محو الأمية" بالتنسيقية تبدأ فعالياتها من قرية أبو النور ببني سويف

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أعلنت مبادرة “محو الأمية” التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن مشروع العدالة الثقافية، أنها ستبدأ فعالياتها من قرية “أبو النور” في محافظة بني سويف.

وتستهدف المبادرة تطوير العملية الإجرائية لمحو الأمية من خلال خلق فرص تنموية تحفيزية تعزز إمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين مقابل انضمامهم لبرامج محو الأمية.

وتتسق مبادرة محو الأمية مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاتجاه نحو حل التحديات التي تواجه المواطن المصرى بشكل أكثر ابتكارا وفاعلية وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة ورفع الوعي والتنمية داخل القرى الفقيرة.

وفي هذا السياق، استضافت المبادرة الدكتور علاء سعيد، رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بمحافظة بنى سويف، والدكتور حمادة العادلي، رئيس غرفة الصناعات اليدوية والحرفية، والدكتور ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور سمير زقزوق، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات اليدوية والحرفية، للاتفاق على الإطار الزمني اللازم لتفعيل المبادرة.

شارك في اللقاء من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة التعليم وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، ولبنى خليفة وبسمة سعيد وعلى حسين وهند رحومة وحسام الجمل وحنان جوهر وشيريهان القشاوي وقمر أسامة، أعضاء التنسيقية.

الأوضاع الإقتصادية التنمية الاقتصادية الصناعات اليدوية والحرف برامج محو الأمية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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