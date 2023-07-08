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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عاشور: الحوار الوطنى يستهدف استكمال مسيرة الدولة فى الإصلاح الاقتصادى

الدكتور أحمد عاشور
الدكتور أحمد عاشور

قال الدكتور أحمد عاشور، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إنّ ما كان يجهله أغلب المشككين في الحوار الوطني أنه يستهدف استكمال المسيرة الوطنية للدولة المصرية في الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عاشور، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "الحوار الوطني"، على قناة "إكسترا نيوز": "الحوار الوطني به مجموعة من القيم المصرية الراسخة، حيث نعمل بشكل متوازٍ مع أجهزة الدولة وكلنا نوجَد على مائدة واحدة". 

وتابع: "هناك ترابط وتكامل بين جميع المحاور الموجودة مثل المحور المجتمعي والمحور الاقتصادي والمحور السياسي، وهذه المحاور تتناول التنمية الاقتصادية والعمل على إيجاد حلول للقضايا المختلفة مثل القضية السكانية".

وأكد أن المحاور الثلاثة مترابطة ومتماسكة ولا يجوز مناقشة 18 قضية مثلًا دون القضية التاسعة عشرة، مشددًا على أن الـ19 قضية التي تناقشها جلسات الحوار الوطني تمس الإنسان المصري بصفة خاصة. 

وأوضح: "نعمل بشكل منسجم مع بعض، وكلنا كمقررين أو أعضاء مجلس أمناء أو مقررين مساعدين نوجَد في جميع المشكلات والقضايا ونستفيد ونعمل على وضع استراتيجية بالمقترحات المقدمة إلينا".

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