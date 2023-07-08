ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إبراهيم عادل وفيصل يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام المغرب

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، تشكيل مباراة المغرب التى ستقام بعد قليل فى نهائى بطولة افريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حمزة علاء

أحمد عيد

حسام عبدالمجيد

محمد طارق

حاتم سكر

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

محمد شحاتة

أحمد عاطف

إبراهيم عادل

أسامة فيصل


وكان المنتخب قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على غينيا بهدف أحرزه محمد شحاته في الدور قبل النهائي.

وضمن المنتخب الاولمبي وصوله للاولمبياد بعد قرر اللجنة الأولمبية الدولية اختيار 3 منتخبات من إفريقيا للمشاركة في الاولمبياد على أن يلعب صاحب المركز الرابع في إفريقيا مع منتخب آسيوى

المنتخب الأوليمبي إبراهيم عادل منتخب المغرب أسامة فيصل أمم أفريقيا تحت 23 سنة

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

الباز: الحديث عن تضليل الناس بشأن انخفاض الأسعار "عته إعلامى"

تأجيل استئناف طبيب الكركمين على أمر منعه من التصرف فى أمواله

"الباز": أدعو "الحجار" و"صالح" أن يجلسا على طاولة واحدة بعيدًا عن التسخين

هل تسفر الإيجاد واجتماعات القاهرة حل الأزمة السودانية؟.. خبير يجيب

"البقالة": انخفاض أسعار الأرز 14 جنيهًا ولا يوجد نقص فى أى سلع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

البنك الدولي يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة في الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية