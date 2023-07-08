إبراهيم عادل وفيصل يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام المغرب

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، تشكيل مباراة المغرب التى ستقام بعد قليل فى نهائى بطولة افريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حمزة علاء

أحمد عيد

حسام عبدالمجيد

محمد طارق

حاتم سكر

محمود صابر

أحمد نبيل كوكا

محمد شحاتة

أحمد عاطف

إبراهيم عادل

أسامة فيصل



وكان المنتخب قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على غينيا بهدف أحرزه محمد شحاته في الدور قبل النهائي.

وضمن المنتخب الاولمبي وصوله للاولمبياد بعد قرر اللجنة الأولمبية الدولية اختيار 3 منتخبات من إفريقيا للمشاركة في الاولمبياد على أن يلعب صاحب المركز الرابع في إفريقيا مع منتخب آسيوى