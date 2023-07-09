درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 فى محافظات مصر

يكثر البحث عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل شبه يومي في فصل الصيف مع التحذيرات المستمرة من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة نتيجة المنخفض الهندي التي تتعرض له البلاد.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 في محافظات مصر



ننشر في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس و درجات الحرارة اليوم الأحد 9-7-2023 في محافظات مصر.

يسود اليوم الأحد طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارًا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسـواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 9 يوليو 2023

القاهرة 35 23.

العاصمة الإدارية 36 23.

6 أكتوبر 36 23.

بنهــــا 35 24.

دمنهور 34 23.

وادي النطرون 36 23.

كفر الشيخ 34 24.

المنصورة 33 23.

الزقازيق 35 24.

شبين الكوم 34 23.

طنطا 34 23.

دمياط 32 22.

بورسعيد 33 23.

الإسماعيلية 35 23.

السويس 35 23.

العريش 33 23.

رفح 32 22.

رأس سدر 37 23.

نخل 36 20.

كاترين 33 16.

الطور 34 26.

طابا 35 25.

شرم الشيخ 38 28.

الاسكندرية 29 22.

العلمين الجديدة 29 24.

مطروح 30 24.

السلوم 32 23.

سيوة 38 23.

رأس غارب 38 27.

الغردقة 38 28.

سفاجا 39 27.

مرسى علم 39 28.

شلاتين 37 29.

حلايب 35 28.

أبو رماد 36 28.

رأس حدربة 34 27.

الفيوم 36 24.

بني سويف 37 24.

المنيا 38 24.

أسيوط 38 25.

سوهاج 40 26.

قنا 41 27.

الأقصر 41 27.

أسوان 43 29.

الوادى الجديد 42 26.

أبوسمبل 40 30.