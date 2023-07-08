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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير كرارة يخطف الأجواء فى المملكة العربية السعودية بفيلم "البعبع"

أمير كرارة
أمير كرارة

حقق النجم أمير كرارة نجاحًا كبيرًا بأحدث أعماله الفنية "البعبع"، حاصدًا إيرادات تخطت العشرين مليون جنيه مصري، وأثار ضجة كبيرة بالمملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية بطرح الفيلم بدور العرض السعودية، وشهدت السينمات حضورًا كبيرًا للعمل.

وأعرب "كرارة" لـ"الدستور" عن سعادته الشديدة بنجاح العمل، وبردود الأفعال القوية والإشادات من قبل الجمهور والنقاد، مشيرًا إلى أن الفيلم عمل كبير وأحداثه شيقة ومثيرة، وتوفرت فيه كل عوامل النجاح التي تشجع على خوض التجربة، حيث ينتمي لنوعية الأفلام الأكشن الكوميدي.

جدير بالذكر أن فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

يذكر أن موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 يشهد منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز ونور وتارا عماد وإخراج بيتر ميمي، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسن ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

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