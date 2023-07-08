الأولى من نوعها منذ 11 عامًا.. الرئيس الإيرانى يبدأ جولة إفريقية الثلاثاء

يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء المقبل، جولته الإفريقية والتي تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عامًا.

وتأتي جولة رئيسي الإفريقية في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك، وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري، وفقًا لما نشرته وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن "رئيسي" تلقى دعوات رسمية من نظرائه في الدول الإفريقية الثلاث لزيارة بلدانهم.

ويأتي على جدول الجولة الإفريقية عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني الرفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضًا توقيع وثائق للتعاون، وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسئولي الشئون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة، في سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى إيران وكل من الدول الإفريقية الثلاث.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن زيارة "رئيسي" المرتقبة إلى إفريقيا ستكون الأولى لرئيس إيراني منذ 11 عامًا مضت.