ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأولى من نوعها منذ 11 عامًا.. الرئيس الإيرانى يبدأ جولة إفريقية الثلاثاء

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

يبدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الثلاثاء المقبل، جولته الإفريقية والتي تشمل أوغندا وزيمبابوي وكينيا، هي الأولى من نوعها منذ 11 عامًا.

وتأتي جولة رئيسي الإفريقية في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وذات التوجه المشترك، وتنويع وجهات الصادرات الوطنية وتوفير مجالات للتعاون السياسي والتجاري، وفقًا لما نشرته وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن "رئيسي" تلقى دعوات رسمية من نظرائه في الدول الإفريقية الثلاث لزيارة بلدانهم.

ويأتي على جدول الجولة الإفريقية عقد اجتماعات ثنائية مع قادة الدول الثلاث ورعاية الاجتماعات المشتركة بين أعضاء الوفد الإيراني الرفيع المستوى مع نظرائهم في تلك البلدان، وأيضًا توقيع وثائق للتعاون، وعقد مؤتمر صحفي لشرح نتائج اللقاءات الثنائية.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني اجتماعات مشتركة مع رجال الأعمال ومسئولي الشئون الاقتصادية الإيرانيين ورعايا الدول المستضيفة، في سياق التعريف بالفرص والطاقات الاقتصادية والتجارية لدى إيران وكل من الدول الإفريقية الثلاث.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن زيارة "رئيسي" المرتقبة إلى إفريقيا ستكون الأولى لرئيس إيراني منذ 11 عامًا مضت.

الرئيس الايراني اوغندا زيمبابوي كينيا الدول الافريقية الجولة الإفريقية

الأكثر قراءة

وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

بعد 102 سنة من إعدامهما .. جرائم "ريا وسكينة" أشهر سفاحتين بمصر تتصدر التريند

عقب إحالتهما لمحاكمة جنائية.. تعرف على مصير سارقى فيلا اللاعب محمد صلاح

"النار كلتهم".. عم رضا حضن ابنه لإنقاذه من حريق فماتا معًا (صور)

وزير الاتصالات: الانتهاء من ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء 47 برج محمول جديدًا

تصل لـ75 ألف جنيه.. تفاصيل وأسعار تذاكر حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

لواء. محسن الفحام

إرادة جيل

محمد عبدالعزيز

مجالس لحكماء وشيوخ المهن

مؤمن المحمدي

اسمه الحكم

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية