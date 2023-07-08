رغم الأزمات السياسية.. كيف انتعش التبادل التجارى بين الصين وأمريكا؟ (فيديو)

كشف الدكتور هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، عن كيف انتعش التبادل التجاري بين الصين وأمريكا رغم الأزمات السياسية الكبيرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن التبادل التجاري لا يعكس حجم التوتر السياسي الموجود بين القوتين الكبيرتين المتنافستين.

وأكد أن حجم التبادل التجاري وصل لنسبة عالية جداً وهذا رقم قياسي، موضحا أن الطفرة في التبادل التجاري ترجع لمدى قوة الاقتصاد الأمريكي والصيني والطلب على الواردات بين البلدين.

وأوضح أن الولايات المتحدة نجحت في نقل سلاسل الإمداد من الصين إلى دول حليفة وقريبة، خاصة في مجال الصناعات المتطورة.