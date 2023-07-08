موعد بداية الدوري الإنجليزي 2023 - 2024

ينتظر جماهير كرة القدم حول العالم بداية الموسم الجديد من البطولات الأوروبية، وخاصة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.



وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي.

وهبطت أندية ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون من البريميرليج لبطولة التشامبيون شيب، بعد احتلالهم المراكز الثلاثة الأخيرة في جدول ترتيب البطولة على التوالي.

بينما تأهلت أندية لوتون تاون، وشيفيلد يونايتد، وبيرنلي.



ومن المنتظر أن يخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، منافسة شرسة على تحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل، بعدما فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم المنقضي، والذي احتل خلاله المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 67 نقطة.

موعد بداية بطولة الدوري الانجليزي الممتاز 2023

وتنطلق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2023-2024، يوم 12 أغسطس المقبل.

وتستمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 19 مايو من عام 2024.

موعد مباراة الدرع الخيرية 2023

ولكن افتتاح منافسات كرة القدم في انجلترا سيكون يوم 6 أغسطس المقبل بمباراة الدرع الخيرية بين فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وتأهلت أندية مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعد احتلالهم المراكز الأربعة الأولى في جدول ترتيب البطولة على الترتيب، فيما تأهل ليفربول لبطولة الدوري الأوروبي، وبرايتون ألبيون وأستون فيلا لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.