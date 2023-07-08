مستشار بالمعهد الوطنى الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": كييف مستعدة للصراع مع موسكو

قال إيفان أوس، المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن الفيديو الذي ظهر فيه الرئيس الأوكراني زيلينيسكي من جزيرة "الأفعى" الاستراتيجية في البحر الأسود، ربما تمت إذاعته منذ عدة أيام، أما الآن فالرئيس زيلينسكي في تركيا خلال زيارة رسمية، وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون هناك تأثير على عمليات المستقبل، وبالتالي فإن الحرب في حقيقة الأمر بدأت منذ اللحظة التي بدأت فيها القوات العسكرية الروسية في شن الهجمات وأتت إلى الجزيرة واحتلتها.

وأضاف أوس خلال مداخلة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أنه منذ تلك اللحظة، كان هناك الكثير من المواطنين الذين حاولوا تفهم ما يجري، لافتًا إلى أنهم استمعوا اليوم لتلك البيانات التي وجهت إلى السفن الروسية والتي أصبحت شعارًا للحرب، وهذا الشعار يظهر الصفات والاتجاه الأوكراني تجاه روسيا، وتجاه الجيش الروسي، الذي أوضح أننا على استعداد كبير للقتال.

وأوضح أنه بعد مرور 500 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، فإننا ما زلنا في هذا الصراع، وما زلنا نظهر للقوات الروسية وللعالم أجمع أننا مستعدون لهذا الصراع، نحن مستعدون للانخراط أكثر في هذا الصراع، حيث يوجد لدينا تحول سيكولوجي في هذه اللحظة، وقد أظهرنا أننا ما زلنا على أهبة الاستعداد.