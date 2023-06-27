أبرزهم هالاند.. أفضل 5 صفقات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي

تألق العديد من اللاعبين في موسمهم الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المنصرم 2022-2023.

وأبرمت أندية الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، العديد من الصفقات القوية التي أثبتت نجاحها وقدرتها على مساعدة أنديتهم في تحقيق نتائج إيجابية، وعلى رأسهم النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

أفضل صفقات الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم أفضل صفقات الدوري الإنجليزي التي أُبرِمت في الموسم الماضي، وذلك على النحو التالي:

1- النرويجي إيرلينج هالاند

نجح مانشستر سيتي في التعاقد مع إيرلينج هالاند في صيف 2022 الماضي، مقابل 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

وتوهج هالاند بشكل كبير رفقة مانشستر سيتي، مُساهمًا في تتويج الفريق بالثلاثية التاريخية في الموسم الماضي.

وشارك هالاند في 53 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالهم 52 هدفًا، وقدم 9 تمريرات حاسمة، وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

النرويجي إيرلينج هالاند

2- البرازيلي كاسيميرو

انضم كاسيميرو إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف 2022، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، مقابل 70 مليون و650 ألف يورو.

تألق كاسيميرو مع مانشستر يونايتد، وساهم في تواجد الفريق في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بالإضافة إلى التتويج بلقب بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وشارك كاسيميرو في 53 مباراة مع مانشستر يونايتد، سجل خلالهم 7 أهداف، وقدم 7 تمريرات حاسمة.

البرازيلي كاسيميرو

3- الفرنسي ويليام ساليبا

عاد ويليام ساليبا إلى صفوف أرسنال في صيف 2022 الماضي، بعد انتهاء إعارته إلى فريق ليون الفرنسي.

وتألق ويليام ساليبا مع أرسنال بشكل كبير، وساهم في قيادة الفريق نحو إنهاء الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وشارك المدافع الفرنسي، صاحب الـ22 عامًا، في 33 مباراة مع أرسنال، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفًا آخر.

الفرنسي ويليام ساليبا

4- الإنجليزي نيك بوب

انتقل نيك بوب إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في صيف 2022 الماضي، قادمًا من بيرنلي، مقابل 11 مليون و500 ألف يورو.

وتألق نيك بوب مع نيوكاسل يونايتد، وساهم في إنهاء الموسم بتواجد الفريق في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وشارك الحارس الإنجليزي نيك بوب في 42 مباراة مع نيوكاسل يونايتد، خرج خلالهم بشباك نظيفة 18 مرة.

الإنجليزي نيك بوب

5- السويدي ألكساندر إيزاك

صفقة أخرى نجح نادي نيوكاسل يونايتد في الحصول عليها، وهي التعاقد مع السويدي ألكساندر إيزاك في صيف 2022 الماضي، قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني، مقابل 70 مليون يورو، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ النادي.

وشارك ألكساندر إيزاك في 29 مباراة مع نيوكاسل يونايتد، سجل خلالهم 11 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة.