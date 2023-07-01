5 مدربين جدد في الدوري الإنجليزي الموسم المقبل

تواصل الأندية الإنجليزية محاولاتها للتعاقد مع مديرين فنيين من العيار الثقيل، لقيادة الفِرق نحو التتويج بكافة الألقاب الممكنة، أو إنقاد الأندية من خطر الهبوط والاستمرار في دوري الأضواء.

وسيشهد الموسم الجديد 2023-2024، ظهور 5 مدربين جدد في تجاربهم الأولى ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

1- الأسترالي أنجي بوستيكوجلو

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، تعيين أنجي بوستيكوجلو، ليصبح أول مدرب أسترالي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وسبق للمدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، تدريب منتخب أستراليا الأول، ومنتخب أستراليا تحت 17 عامًا وتحت 20 عامًا، كما تولى تدريب بعض الفِرق، أبرزها: ساوث ميلبورن، يوكوهاما مارينوس وسلتيك.

وتولى بوستيكوجلو تدريب نادي سلتيك، خلال الفترة من 2021 حتى 2023، وقادهم في 113 مباراة، حقق خلالهم 83 انتصارًا، و12 تعادلًا، بينما تلقى 8 هزائم.

وحصد بوستيكوجلو العديد من الألقاب في مسيرته التدريبية، من أبرزها 3 ألقاب في الدوري الأسترالي، ولقب واحد في دوري أبطال أوقيانوسيا مع ساوث ميلبورن، كأس أوقيانوسيا تحت 17 عامًا 3 مرات، وكأس أوقيانوسيا تحت 20 عامًا 3 مرات، وكأس آسيا مرة واحدة مع أستراليا، الدوري الياباني مرة واحدة مع يوكوهاما مارينوس، الدوري الإسكتلندي مرتين وكأس إسكتلندا مرة وكأس الرابطة مرتين مع سلتيك.

الأسترالي أنجي بوستيكوجلو

2- البلجيكي فينسنت كومباني

سيتواجد البلجيكي فينسنت كومباني في دوري الأضواء بالموسم الجديد 2023-2024، بعدما نجح في قيادة فريق بيرنلي نحو الصعود إلى البريميرليج.

وتولى فينسنت كومباني مسئولية تدريب فريق بيرنلي في يونيو 2022 الماضي، وقادهم في 54 مباراة، حقق خلالهم 34 انتصارًا، و15 تعادلا، بينما تلقى 5 هزائم، ليفوز بلقب دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" ويصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وسبق لـ فينسنت كومباني، نجم مانشستر سيتي السابق، تدريب فريق أندرلخت البلجيكي قبل تدريب بيرنلي.

البلجيكي فينسنت كومباني

3- الإسباني أندوني إيراولا

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي تعيين الإسباني أندوني إيراولا مديرًا فنيًا جديدًا للفريق بدايةً من الموسم المقبل 2023-2024.

وسبق للإسباني أندوني إيراولا تدريب نادي أيك لارناكا القبرصي، وحصد جائزة كأس السوبر القبرصي، وتولى تدريب ناديي ميرانديس ورايو فاليكانو الإسبانيين.

وتولى أندوني إيراولا فريق رايو فاليكانو خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2023، وقادهم في 136 مباراة، حقق خلالهم 54 انتصارًا و32 تعادلًا، بينما تلقى 50 هزيمة.

الإسباني أندوني إيراولا

4- الإنجليزي بول هيكنبوتوم

سيتولى الإنجليزي بول هيكنبوتوم مسئولية تدريب نادي شيفيلد يونايتد في الموسم الجديد 2023-2024، في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكّن بول هيكنبوتوم من قيادة فريق شيفيلد يونايتد نحو الصعود من دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وكان بول هيكنبوتوم قد تولى تدريب فريق شيفيلد يونايتد في نوفمبر 2021، وقادهم في 83 مباراة، حقق خلالهم 48 انتصارًا و15 تعادلًا، بينما تلقى 20 هزيمة.

وسبق للمدرب الإنجليزي بول هيكنبوتوم تولي تدريب ناديي بارنسلي وليدز يونايتد الإنجليزيين في التشامبيونشيب، بالإضافة إلى نادي هيبرنيان الاسكتلندي.

الإنجليزي بول هيكنبوتوم

5- الويلزي روب إيدواردز

الأمر ذاته بالنسبة للويلزي روب إيدواردز الذي سيتولى تدريب فريق لوتون تاون في الموسم الجديد 2023-2024، بعد أن صعد بالفريق من دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" إلى الدوري الممتاز "البريميرليج".

وكان روب إيدواردز قد تولى تدريب فريق لوتون تاون في نوفمبر 2022 الماضي، حيث قادهم في 32 مباراة، حقق خلالهم 16 انتصارًا و11 تعادلًا، بينما تلقى 5 هزائم.

ولم يسبق للويلزي روب إيدواردز الظهور في "البريميرليج"، حيث تولى تدريب منتخب إنجلترا تحت 16 عامًا، واتفورد وفورست جرين روفرز.