5 أعوام حوّلت "العلمين" من أرض ألغام إلى مطلق أكبر مهرجان فى الشرق الأوسط

من حدائق الشيطان إلى جنة العمران..

ربما كان دربًا من دروب الخيال أن تتحول في شهور معدودة مدينة "العلمين" المصرية إلى مدينة عالمية على أرض مصرية محققة طفرة في التنمية والتطور بعد أن ظلت ما يقرب من 70 عامًا وتحديداً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، بعيدة كل البعد عن أيًا من أشكال التنمية والعمران نظرًا لتواجد الآلاف من الألغام ومخلفات الحروب بأراضيها.

وهاهي تلك المدينة العالمية المتحولة من حقل ألغام، تتزين استعدادًا لإقامة أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط بعد عدة أيام قليلة فقط، وهو مهرجان العلمين الذي يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية ويعقد في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل.

إذ أنه من المنتظر أن يستقبل مهرجان العلمين الجديد مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي متضمنًا العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب العديد من المعارض والعروض الترفيهية.

كما سيشارك في المهرجان العديد من فرق الاتحادات الدولية لرياضات مختلفة، بالإضافة إلى تضمنه حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين على مستوى الوطن العربي وعلى المستوى الدولى، ومن المتوقع أن تشارك أيضًا كبرى شركات التنظيم والحفلات بمصر والوطن العربي في تنظيمه.

ويذكر أنه من المتوقع كذلك أن يقام حفل كبير في ختام مهرجان العلمين المنتظر باسم “العلمين aword” يوم 26 أغسطس، ومن المتوقع أن يكون حفل ضخم لتوزيع جوائز في مختلف الفنون السينما والمسرح والتلفزيون والدراما.

إشارة بدء الرئيس حولت المدينة من أرض الخوف إلى أرض الجمال

ولم تكن خطوة إقامة مهرجان العلمين إلا تتويجًا لجهود الدولة المضنية من العمل الدؤوب التي استمرت على مدار سبع سنوات وتحويلها من أرض خطر وخوف إلى أرض يحيطها الجمال والأمن.

البداية جاءت عندما أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء في تنفيذ مشروع مدينة العلمين الجديدة بشهر أكتوبر عام 2016 لتنطلق منذ هذه اللحظة أعمال التنمية والتطوير بها التي أوصلتها إلى طريق العالمية ومازالت تسير بها نحو هذا الطريق.

صُممت المدينة لتستوعب 1.6 مليون نسمة على مساحة 50 ألف فدان بعمق أكثر من 60 كم جنوب الشريط الساحلي، بدايةً من الكيلو 93 إلى تقاطع وادي النطرون - العلمين، ليكون مدخلا لمدينة العلمين بطول 33 كيلو.

ومدينة العلمين الجديدة هي أول مدينة مليونية فى الساحل الشمالى، كما أنها واحدة من مدن الجيل الرابع وهي تشبه العاصمة الإدارية الجديدة من حيث ضخامة مشروعاتها التي تتصف بالعالمية.

تنفرد العلمين الجديدة بالعديد من المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط من بينها أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف التي تصل إنتاجيتها 100 ألف لتر مياه يومياً.

وتتميز المدينة كذلك بوجود ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة.

كما تتضمن العلمين الجديدة كذلك الممشى السياحي بطول 18 كم، وأيضًا مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجز، كما تحوي مشروع زراعة محاصيل مثل النخل والزيتون والرمان، ومشروع محطة أوراسكوليا للصرف والتحلية.

و تضم مدينة العلمين الجديدة جميع المراكز الخدمية والترفيهية والتي تتمثل في "بحيرة العلمين و معارض و ملاهي و منافذ بيع وحي الفنادق وميدتاون ومركز ثقافي ودار أوبرا ومكتبة بحجم مكتبة الإسكندرية و أيضًا منتزه دولي ومسجد وكنيسة ومقابر الحرب العالمية وكذلك العديد من المدارس وجامعة جديدة وأيضًا نواد رياضية و مدينة تراثية".

كذلك ينفذ بالمدينة الجديدة محطة تحلية مياه بطاقة 150 ألف متر 3 يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية، ويبدأ تنفيذ 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي، كما أنه سيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة بالمدينة تصل سرعته إلي 250 ك/ساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 221 كم بموازاة طريق وادي النطرون / العلمين.

مهرجان مليوني عالمي

أما المهرجان الأكبر الذي سينطلق بها يوم 13 يوليو ويستمر إلى يوم 26 يوليو فمن المتوقع أن يضم 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي، وهما عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، كما يضم حفلات لعدة فنانين محليين وعرب وكذلك دوليين.

كما يضم مهرجان العلمين "المليوني" كذلك بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، وكذلك عروض للطائرات RC، و بطولة للتجديف، وسباقًا للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، وكذلك موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.

كذلك يتضمن مهرجان العلمين إقامة العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية لكبار المطربين المصريين والعرب مثل تامر حسني ونانسي عجرم وإليسا وراغب علامة والموسيقار عمر خيرت.

شغلتها الألغام على مساحة 639 ألف فدان

وكانت الألغام تشغل مساحة تقدر بـ 639 ألف فدان من مدينة "العلمين" والتي تبدأ من غرب مدينة الإسكندرية وحتى الحدود الليبية بعمق 30 كم بمساحة 2848 كم، وتتركز معظمها في 3 مناطق هي "العلمين - رأس الحكمة - سيدي براني" حتى استطاع الجيش المصري تطهير تلك المدينة من ألغامها بالإضافة إلي عدد من المناطق الأخرى بالصحراء الغربية.

وألغام العلمين ظلت بها منذ عام 1942 بعد أن هزمت الألمان في واحدة من أهم عن طريق انتصار البريطانيين على الألمان وأسر القائد الألماني المعروف "رومل".

واستمرت تلك الألغام بالمدينة حتى فترة التسعينات لكن في منتصف عام 2005 اتخذت الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة على رأسها القوات المسلحة المصرية قرارًا بإزالتها بالتعاون مع عدة جهات أوربية لحماية المواطنين ومن أجل تنمية الساحل الشمالي الغربي وبالفعل قامت الدولة بإزالة الآلاف من هذه الألغام.

و شهدت المدينة التحول الكامل بفعل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح ليس فقط منطقة خالية من الألغام، بل واحدة من المدن الذكية التي تضاهي كبرى المدن العالمية، وتسحر الملايين من السياح والمستثمرين بما وصلت إليه من تطور وعمران وتنمية لا مثيل لهما في الشرق الأوسط، ويأتي استعدادها لمهرجان العلمين واحدًا من أبرز الدلائل على ذلك.

هاشتاج مهرجان العلمين الجديد يتصدر

وقد تصدر هاشتاج "مهرجان العلمين الجديدة" قائمة تريندات تويتر في مصر بمئات التغريدات، والتي فيه أعرب المغردون عن سعادتهم بإقامة هذا المهرجان على أرض مصر الساحرة، مؤكدين أن البلاد على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى وخطوة إيجابية لانتعاش السياحة.

إذ أنه ومن خلال استخدام أداة "جوجل ترند" كشف عن الإحصائيات الدقيقة لمحركات البحث حول المهرجان إذ تبين تصدر بنسبة 100% اليوم 8 من شهر يوليو وتحديدًا في الساعة الرابعة و26 دقيقة.

كما تصدرت محافظة "الأسكندرية" المدن الأكثر بحثًتا عن المهرجان بنسبة 100%، وتلتها محافظة الجيزة بنسبة 83%، ثم محافظة القاهرة بنسبة 50%، كما احتل الفنان تامر حسني الترند بتصدره الأكثر بحثًا وذلك لكونه سيقدم الحفل الأول للمهرجان.

كما تفاعل المتابعون مع الحفل الذي يجمع بين الفنانة إليسا والموسيقار عمر خيرت والذي سيقام يوم الجمعة الموافق ١١ أغسطس المقبل.

وعبر عدد كبير من نقاد الفن عن سعادتهم بانطلاق الدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة، واصفينه بأنه أكبر حدث ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط.

إذ قالت الناقدة علا الشافعى عن مهرجان العلمين، إنه سيكون الحدث الأهم والأضخم فى مصر والشرق الأوسط مشيرة إلى أنه يستمد قوته من الطبيعة الخلابة للعلمين والترويج لها سياحيا وكذلك ثقافيا وفنيا وترفيهيا ورياضيا، كما أوضحت أن ذلك ما يشجع على إقامة مهرجانات وأنشطة ترفيهية متنوعة أخرى فى المنطقة.

بينما وصف الناقد طارق الشناوى، اختيار مدينة العلمين لإقامة المهرجان بأنه نقطة إيجابية تحسب لإدارة المهرجان، لأنها المدينة التي تستمد قوتها من أهميتها التاريخية،واصفًا أن نجاح المهرجان هو نجاح للوطن.