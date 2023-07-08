مراسل القاهرة الإخبارية: مقتل 20 عنصرًا من "الدعم السريع" والجيش يدفع بقوات خاصة

قال مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن العمليات النوعية للجيش السوداني في أم درمان أسفرت عن مقتل نحو 20 عنصرًا من قوات "الدعم السريع"، وكذلك تدمير آليات حربية تابعة لهم.

ولفت إلى وجود تحليق مكثف لطيران الجيش في الخرطوم وولاية شرق النيل، بينما تتواصل المواجهات بمختلف المواقع في الخرطوم وأم درمان.

وأكد أن الجيش يواصل مطاردة "الدعم السريع" في مختلف المواقع، بينما تتحصن قوات "الدعم السريع" بمنازل المدنيين.

وأوضح أن الجيش دفع بقوات خاصة للوصول للمسلحين المتحصنين بمدنيين.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية، أدت لانهيار تام بالمنظومة الصحية على خلفية استمرار المواجهات، فضلًا عن عمليات نزوح كبيرة من الخرطوم إلى مختلف الولايات، وختم بأن الأوضاع الإنسانية في الخرطوم ودارفور سيئة للغاية.