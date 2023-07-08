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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري 2023

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، والتي ينتظرها جمهور المارد الأحمر لمشاهدة فريقهم المفضل، وهو يخوض مبارياته التي تقربه من لقب الدوري المصري، في حال الفوز بمؤجلاته، ليسترد لقب الدوري بعد خسارته لموسمين متتاليين لصالح غريمه التقليدي النادي الزمالك، حيث يطالب جمهوره باستعادة الالقاب من جديد، بعدما استحوذ النادي الأهلي على الأميرة السمراء خلال الأسابيع الماضية، ليفوز بها للمرة الحادية عشر في تاريخه على حساب الوداد المغربي، وقبل انطلاق مباراة اليوم نقدم لكم تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة.

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز 2023

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر بالتشكيل التالي في مباراة اليوم أمام الإتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز وهو على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • في خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.
  • وفي خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأحمد القندوسي. 
  • وفي خط الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.


موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري في الدوري 

ويحل النادي الأهلي ضيفا على نظيره نادي الاتحاد السكندري على استاد برج العرب مساء اليوم السبت  وذلك في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الخامسة مساءا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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تردد القناة الناقلة لمباراة الاهلي والاتحاد السكندري في الدوري 2023

ويمكن للجمهور مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد السكندري والتي يخوضها الفريقين اليوم ضمن المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ21 من جولات الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت فهي المالكة لحقوق بث المباراة وغيرها من مباريات الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية الأخرى كما يتم نقل مباراة الزمالك اليوم عبر القناة ذاتها و لمتابعة أحداث لقاء اليوم بين الأهلي والإتحاد السكندري يمكنكم ذلك عبر الترددات التالية.

القناة: أون تايم سبورت 1.

جودة البث: HD.

 القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة : 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

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