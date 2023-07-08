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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشار أمني باستاد برج العرب لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

مران
مران

أنهى رجال الأمن، استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، في السابعة مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، حيث انتشر رجال الأمن بالاستاد لتامين المباراة .

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى الدوري الممتاز، في وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التركيز في بطولة الدوري التى قطع فيها الفريق الأحمر شوطاً كبيراً نحو استعادة الدرع الغائب عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، من أجل حسم اللقب قبل فترة من نهاية مباريات المسابقة.

ويحتاج الأهلي الوصول للنقطة 77 في جدول مسابقة الدوري، من أجل حسم درع الدوري وعدم الانتظار حتى نهاية المسابقة، باعتبار أن أقرب منافسيه وهو بيراميدز سيصل للنقطة 76 في حال الفوز بجميع مبارياته المتبقية من عمر المسابقة.

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