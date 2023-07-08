بعد رحيله.. 3 حلول أمام "كولر" لتعويض حمدى فتحى فى الأهلى

لا يزال الشغل الشاغل للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في الوقت الحالي هو تعويض رحيل حمدي فتحي لاعب الوسط إلى الدوري القطري.

فتحي كان واحدًا من أهم لاعبي كولر في تشكيل الأحمر هذا الموسم، حيث جعله بأدوار هجومية كبيرة في خطة الـ4- 3 -3.

وشارك عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة" ومحمد فخري في هذا المركز منذ رحيل حمدي فتحي حتى الآن.

"الدستور" في التقرير التالي يستعرض 3 حلول أمام كولر لتعويض رحيل فتحي إلى الوكرة القطري..

إمام أو ثنائي المنتخب

على رأس أولويات الجهاز الفني حاليًا 3 أسماء لتعويض رحيل حمدي فتحي في الأهلي، وهم إمام عاشور المحترف في صفوف ميتلاند الدنماركي، بجانب الثنائي محمد رضا "بوبو" لاعب فيوتشر ومحمود حمادة وسط ميدان فاركو.

فنيًا يعتبر عاشور هو الأفضل في هذا المركز، حيث سبق وشارك فيه مع الزمالك، وكان مع فتحي الأفضل في مصر.

عاشور يعتبر التعويض الأمثل لكتيبة كولر في الأهلي، بينما يأتي بوبو وحمادة كحل ثان بضم الاثنين والقيام بالمداورة بينهما والمفاضلة بينهما في الأفضل بهذا المركز.

وتبدو فرص بوبو كبيرة في تشكيل كولر، حيث ظهر مع على ماهر كثيرًا في مركز لاعب الوسط الذي يأتي كمهاجم ثاني في العديد من المباريات على عكس محمود حمادة الذي يميل للاعب الوسط.

ديانج حل آخر

المالي أليو ديانج قد يدخل أيضًا ضمن الأسماء التي قد تعوض فتحي في هذا المركز، حيث سبق وأن جربه كولر بهذا المركز.

ويمتلك ديانج إمكانيات رائعة يمكنه أن يقوم بهذا الدور على أن يتم التعاقد مع لاعب وسط آخر بجانب مروان عطية.

تغيير الخطة

حل أخير أمام كولر هو تغيير خطة الـ4- 3- 3 والعودة لخطة 4- 2- 3- 1 مع إشراك أفشة في المركز رقم "10" أو ضم بديل آخر له يقوم بهذا المركز.