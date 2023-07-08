تقرير أممي: المنطقة العربية أحرزت تقدما في مجال توليد الطاقة المتجددة

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية، إن المنطقة العربية أحرزت مؤخرًا تقدمًا على صعيد تحقيق مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ولكن عليها أن تسرع وتيرة العمل، فقد تسببت الأزمة في أوكرانيا في أزمات متعددة، منها أزمات الطاقة في العديد من المناطق، مما أثر على الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأضافت "الإسكوا" في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن استمرار تعطل سلسلة التوريد والانكماش الاقتصادي وعدم الاستقرار في العديد من البلدان العربية إلى إبطاء تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومن الضروري بذل الجهود العاجلة لتحقيق مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

أما في ما يتعلق بالسياسة العامة، فقد تعهدت خمسة بلدان عربية بتحقيق صافي الصفر للانبعاثات على مستوى الاقتصاد ككل، وتسعى كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان إلى تحقيق هذا المقصد بحلول عام 2050، والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2060، وتكمن الطاقة في صميم التنمية المستدامة العربية.

وأشارت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى أن المنطقة العربية احرزت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة في مجال توليد الطاقة المتجددة، ومن المقرر أن يتم تدشين العديد من المشاريع الرائدة عالميًا في عام 2023.

وبلغت نسبة الحصول على الطاقة الكهربائية في المنطقة العربية 91% تقريبًا في عام 2021، مما حرم نحو 42 مليون شخص من إمكانية الحصول على الكهرباء، وتواجه سوى 83% من سكان الريف مقابل 98% في المناطق الحضرية، وظهرت الفجوة بين الريف والحضر بوضوح في أقل البلدان العربية نموًا، فبلغت نسبة الحصول على الكهرباء في المناطق الحضرية 84.5% مقابل 52% فقط في المناطق الريفية.

في المقابل، لم يتسن لنحو 52 مليون شخص في البلدان العربية الحصول على الطهي النظيف، وترافق ذلك مع تفاوتات كبيرة بين المناطق دون الإقليمية.