ضبط 148 طن مواد كيميائية ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالشرقية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الشرقية، لاستهداف المصانع العشوائية وكافة المخالفات، حفاظًا على الصحة العامة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء غالب مصطفى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

أسفرت جهودها تحت إشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى، مساعد وزير الداخلية لشرطة البيئة والمسطحات، في مجالي حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية»، وحماية البيئة «الصحة العامة»، عن ضبط 4 مصانع ومخزن عشوائي بدون ترخيص، لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية، تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات، تصنيع الأحبار، تدوير المخلفات فى تصنيع خام البلاستيك، تداول المواد الكيماوية.

وبلغ إجمالي المضبوطات 17,8 طن مخصبات زراعية، 40 طن غراء، 21,6 طن أحبار، 9 أطنان مخلفات بلاستيكية، 60 طن مواد كيماوية مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات أو فواتير.