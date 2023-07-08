وكيل تعليم مطروح يجتمع مع أعضاء مركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

عقد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اجتماعًا مع أعضاء مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو، وكيل المديرية ورئيس اللجنة الثلاثية، وإيهاب أنور، رئيس مركز التوزيع.

جاء ذلك وفق تكليفات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لمتابعة تنفيذ الضوابط الوزارية الخاصة بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

ورحب شحاتة بالحضور، مثمنًا جهودهم خلال الامتحانات السابقة، ومشيدًا بالانضباط والالتزام من رئيس وأعضاء المركز بكل الضوابط والآليات، والذي ظهر بوضوح خلال زيارة الدكتور رضا حجازي لمحافظة مطروح؛ لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرارية ومواصلة السير على هذا النهج خلال الامتحانات المقبلة.

ووجّه وكيل تعليم مطروح إلى أعضاء مركز التوزيع باستمرار العمل بنفس الآليات التي تم اتباعها خلال الامتحانات السابقة، بداية من متابعة أعمال لجنة النظام والمراقبة داخل لجنة سير الامتحان، مع الالتزام بتنظيم العمل وتوزيع المهام على كل الأعضاء، وكذلك الالتزام الكامل بتوزيع أوراق البابل شيت على الطلاب، كل حسب نوعية الشعبة الخاصة به، لا سيما طلاب التراجم، وحتى يتمكن كل طالب من الإجابة عن أسئلة الامتحان فى ورقة البابل شيت المخصصة.

وشدد على ضرورة التنبيه على الطلاب من خلال رؤساء اللجان بضرورة التأكد من اسم المادة المدون على ورقة البابل شيت الخاصة بكل طالب، موجهًا إلى أعضاء مركز توزيع الأسئلة بمتابعة توزيع كراسات الأسئلة في التوقيتات المحددة سلفًا وتزامنًا مع المواعيد المقررة لبدء الامتحان، وذلك حفاظًا على مستقبل الطلاب.

وأكد شحاتة، للحضور أن امتحانات الثانوية العامة أمن قومي، والاطمئنان على حسن سير العمل بها واجب وطني يحتم على الجميع القيام به على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الحرص الدائم على تذليل أي عقبات قد تقف حائلًا أمام إتمام العمل بشكل متميز.

وأشاد وكيل تعليم مطروح، في ختام الاجتماع، بالدور المهم الذي تقوم به الجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة للجان الامتحانية وتسلم الإجابات والرجوع بها بسرعة ودقة وأمان طوال فترة الامتحانات.

اجتماع وكيل تعليم مطروح

اجتماع وكيل تعليم مطروح

اجتماع وكيل تعليم مطروح