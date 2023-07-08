نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق الموسم الثاني من مبادرة التدريب والشباب

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، مبادرة التدريب والشباب في الموسم الثاني بعد نجاح النسخة الأولى من المبادرة.

واستفادة عدد كبير من شباب المهندسين من المبادرة تحت رعاية لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضرى ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي.

وتتضمن المبادرة دورات تدريبية مجانية في المجالات الهندسية المختلفة وفى اللغات ودورات، وورش عمل وبرامج مجانية في التأهيل ومهارات القيادة وتطوير الذات، ندوات تخصصية هندسية وتوفير التطبيق والتدريب العملي ودمجه بالتدريب النظري.

كما أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية عنن المبادرة تواصل منح خصم 25% على الدورات التدريبية المقدمة من النقابة للمهندسين حديثي التخرج حتى 3 سنوات بعد التخرج وطلاب كليات الهندسة وسيتم الإعلان عن الدورات التدريبية المجانية وما تشمله المبادرة في مختلف التخصصات تباعاً خلال الفترة القادمة.