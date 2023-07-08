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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. مقرر لجنة الأحزاب السياسية: توصيات عدة فى ملف الحوكمة للأحزاب

النائب إيهاب الطماوى
النائب إيهاب الطماوى

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن اللجنة عقدت جلستين حتى الآن بشأن حوكمة تشكيل واختصاصات الأحزاب، بجانب بحث الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، وأسفرت عن العديد من التوصيات والمقترحات والأفكار التي شارك بها ممثلو الأحزاب السياسية.

وأضاف الطماوي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن اللجنة وضعت معيارًا رئيسيًا خلال كل مناقشتها، وهو الاستماع للجميع دون إقصاء رأي أو فكر أو طرح أو التصويت على أى قرار دون موافقة الأغلبية بل وأكثر من ذلك، بل كانت اللجنة سانحة للفرصة تجاه أي مشاركة في تلك الجلستين.

ولفت إلى أن المناقشات استهدفت الاستماع لرؤساء الأحزاب المشاركين في الجلسة بشأن المعوقات التي تقف حائلًا أمام دعم دور الأحزاب في الشارع المصري، فاللجنة كانت حريصة على إتمام مهمتها بشأن التباحث معًا من أجل تقديم رؤى مختلفة يمكن من خلالها حل مشكلات التي تؤرق الأحزاب السياسية في مصر.

وأكد أن هناك العديد من المبادئ التي تحكم عمل اللجنة، وهو ضرورة التزامها الكامل بالحياد وتجرد كامل وموضوعية، وضرورة تقبل كل الآراء من كل الأحزاب السياسية، ومن أقصى اليمين لأقصى اليسار، والبحث حول أرضية مشتركة للبناء دون إقصاء لأحد، مما سيستدعي بذل الجهد البدني بما يرتبط به من وقت زمني مهما كلفنا الأمر، وبكل ما أوتينا من قدرة في إطار احترام الدستور المصري والقوانين.

النائب ايهاب الطماوي لجنة الأحزاب السياسية الحوار الوطنى الأحزاب التوصيات والمقترحات

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