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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادى الجديد يحصد المركز الرابع فى مبادرة "مدارس بلا تدخين"

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد

حصد "تعليم الوادي الجديد" المركز الرابع على مستوى الجمهورية بمبادرة مدارس بلا تدخين التي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل "تعليم الوادي الجديد" نجاح مدرسة باريس للتعليم الأساسي "المرحلة الإعدادية" في تصدر الجمهورية بهذا المركز المتميز نتاج تعاون مثمر بين جميع القائمين على العمل لتنفيذ المبادرة وظهورها بالمظهر اللائق بتصفيات الجمهورية. 

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد خالص التهنئة لإدارة باريس التعليمية وتوجيه عام التربية الاجتماعية، مثمنًا مجهودات القائمين على العمل بالمدرسة.

وكيل التعليم بالوادى الجديد إنجاز جديد لقطاع تعليم المحافظة المركز الرابع على مستوى الجمهورية مدارس بلا تدخين مناهضة ومكافحة الإدمان والتدخين

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