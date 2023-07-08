خبير أثري: مصر تسحر كل زوّارها (فيديو)

علق الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، على حديث خبيرة سفر دولية تروي تجربة "آلة الزمن" في مصر، قائلًا: إنه عام 1873 جاءت إلى مصر رحالة إنجليزية تدعى "أميليا إدوارد" وعشقت هذا البلد ودرست علم المصريات، وقامت بتأليف كتاب مازال الأعلى مبيعًا في العالم حتى الآن بعنوان "ألف ميل صعودًا في النيل".

وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نابليون بونابرت عندما وقف أمام الأهرامات وأبو الهول، قال لجنوده "أمام هذه الأهرامات تنظر إليكم أربعون قرنًا من التاريخ".

وأوضح أننا شهدنا زيارة المدرب "جوارديولا" إلى مصر، وقال: "سعيد جدًا بزيارة مصر، ومفتون بالحضارة المصرية"، لافتًا إلى أن كل من أتى إلى مصر بداية من شامبليون كانت سحرًا لكل من زارها، متمنيًا من الطلاب والأبناء زيارة المناطق الآثرية، حيث يعد ذلك فرصة أن نروج لمعالمنا.

وأشار الخبير الأثري، إلى أن أمس، شهدنا الاحتفال بمرور 1054 سنة على القاهرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق، حيث تم افتتاح 26 متحفًا ضمن 40 متحفًا للآثار فقط خلال آخر عشر سنوات.

وتابع: خلال عدة أيام سيتم افتتاح متحف رونو الروماني، وهو من أوائل المتاحف في العالم للحضارة الرومانية واليونانية، ورابع متحف في مصر من المتاحف القومية.