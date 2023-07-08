ads
السبت 08 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير أثري: مصر تسحر كل زوّارها (فيديو)

الدكتور مجدي شاكر،
الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري

علق الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، على حديث خبيرة سفر دولية تروي تجربة "آلة الزمن" في مصر، قائلًا: إنه عام 1873 جاءت إلى مصر رحالة إنجليزية تدعى "أميليا إدوارد" وعشقت هذا البلد ودرست علم المصريات، وقامت بتأليف كتاب مازال الأعلى مبيعًا في العالم حتى الآن بعنوان "ألف ميل صعودًا في النيل".

وأضاف شاكر، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن نابليون بونابرت عندما وقف أمام الأهرامات وأبو الهول، قال لجنوده "أمام هذه الأهرامات تنظر إليكم أربعون قرنًا من التاريخ".

وأوضح أننا شهدنا زيارة المدرب "جوارديولا" إلى مصر، وقال: "سعيد جدًا بزيارة مصر، ومفتون بالحضارة المصرية"، لافتًا إلى أن كل من أتى إلى مصر بداية من شامبليون كانت سحرًا لكل من زارها، متمنيًا من الطلاب والأبناء زيارة المناطق الآثرية، حيث يعد ذلك فرصة أن نروج لمعالمنا.

وأشار الخبير الأثري، إلى أن أمس، شهدنا الاحتفال بمرور 1054 سنة على القاهرة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا غير مسبوق، حيث تم افتتاح 26 متحفًا ضمن 40 متحفًا للآثار فقط خلال آخر عشر سنوات.

وتابع: خلال عدة أيام سيتم افتتاح متحف رونو الروماني، وهو من أوائل المتاحف في العالم للحضارة الرومانية واليونانية، ورابع متحف في مصر من المتاحف القومية. 

مرور 1054 سنة على القاهرة الاحتفال امس شهدنا القاهرة خبير أثري

مواد متعلقة

أستاذ مناخ: مبادرة "100 مليون شجرة" تزيد نصيب الفرد من المساحات الخضراء

مهرجان العلمين الجديدة.. أكبر حدث ترفيهى فى الشرق الأوسط

غسان كنفانى.. أيقونة النضال العربى

أستاذ تمويل واستثمار: العالم كله "يحتاج مصر" (فيديو)

كاتب صحفى: "حياة كريمة" المشروع الأعظم فى تاريخ مصر (فيديو)

أستاذ تمويل: الحرب الاقتصادية العالمية ما زالت فى أشدها (فيديو)

أستاذ اقتصاد: "حياة كريمة" تسعى للارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطنين (فيديو)

أستاذ استثمار: "حياة كريمة" تستهدف تغيير نمط وأسلوب معيشة المواطنين بالقرى (فيديو)

الأكثر قراءة

"الدستورية" تقضى بتجريم الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية

بعد تصدرها الترند.. أزمات فى حياة الفنانة حورية فرغلى

وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة لنظر طعون عودته لرئاسة الزمالك

أستاذ دراسات إسلامية يكشف سبب بناء سور مجرى العيون (فيديو)

بعد رحيله.. 3 حلول أمام "كولر" لتعويض حمدى فتحى فى الأهلى

الاتحاد المصرى للتأمين يكشف عن دور التطبيقات التكنولوجية فى تأمين الخيول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

رحيل مقيم

سارة شريف

حتى لا تتحول جنين إلى غزة ولّا جنوب لبنان

ماجد حبته

روبوتات فى قمة أممية!

أحمد الصغير

تنظيمات المسلمين السرية عبر التاريخ 3.. كيف نُحصّن بلادنا الآن وغدًا؟!

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «1-2»

ماجد حبته

داعش يلعب فى ألمانيا!

خالد عكاشة

معركة الرقائق الإلكترونية.. شراسة الاستحواذ على مفاتيح التفوق

عبد الرحيم طايع

الخيط فى يد فتحى عبدالسميع!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار ما جرى فى عملية القضاء على «كتيبة المقاومة» فى جنين

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل لا تريد إقامة دولة فلسطينية

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى