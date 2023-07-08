غرفة صناعة التكنولوجيا تكشف الفرق بين "ثريدز" و"إنستجرام" و"تويتر" (فيديو)

قال المهندس أحمد السبكي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن "ثريدز" تطبيق جديد تابع لشركة “ميتا”، وقامت الشركة بربطه مع حسابات "إنستجرام".

وأوضح "السبكي"، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أن هذا التطبيق قد تم إطلاقه يوم الخميس الماضي في ١٠٠ دولة مختلفة باستثناء دول الاتحاد الأوروبي، منوهًا بأن هذا التطبيق سيهدد مكانة "تويتر" بسبب إتاحته لعدد كلمات أكثر.

التطبيق يتيح تحميل فيديوهات

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن التطبيق يتيح تحميل فيديوهات تصل مدتها لـ٥ دقائق وهو ما لا يسمح به "تويتر"، مؤكدًا أن هناك خلافات بين إيلون ماسك صاحب شركة "تويتر"، ومارك زوكربيرج صاحب شركة "ميتا" بسبب تطبيق "ثريدز" الذي يدعي "ماسك" أنه قد تمت سرقة تصميمه من "تويتر".