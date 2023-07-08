محافظ المنوفية ووزير الاتصالات يناقشان مستهدفات مصر الرقمية بالمحافظة

استقبل، منذ قليل، اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأتي هذه الزيارة على هامش افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية والبريدية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في ضوء تنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بمحافظة المنوفية، بحضور الأستاذ محمد موسي، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام للمحافظة، المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، ولفيف من قيادات وزارة الاتصالات.

ورحب محافظ المنوفية بوزير الاتصالات والوفد المرافق له، مشيدًا بجهود ونتائج التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، فضلًا عن دعم برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين، مؤكدًا حرصه على تقديم كل أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لآليات العمل بالمنظومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحصولهم على الخدمات الحكومية بشكل أسهل ومميكن وبصورة مميزة.

من جهته، أعرب وزير الاتصالات عن سعادته بتواجده على أرض المنوفية، وذلك في إطار زياراته التفقدية للمحافظات لتقديم المزيد من الخدمات لتنفيذ خطة التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، موضحًا أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات ومحافظة المنوفية في مختلف المجالات، كما تمت مناقشة جهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية وخطة التطوير المؤسسي لتهيئة المؤسسات والعناصر البشرية بالمحافظة لأعمال التحول الرقمي، والتأكد من استيعابها لضمان استدامتها.

هذا ومن المقرر أن تتضمن الزيارة افتتاح مكتب بريد قويسنا، وبريد شبين الكوم الجديد، وبريد شما ضمن حياة كريمة، وسيتم تفقد مركز خدمة عملاء شبين الكوم (1)، وكذا أعمال محور بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية بمركز شباب شما، وزيارة مركز إبداع مصر الرقمي Creativa بمدينة شبين الكوم.