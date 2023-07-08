معهد التناسليات الحيوانية وكلية الطب البيطرى ببدر يوقعان بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب والخريجين

فى إطار سياسة مركز البحوث في التطوير المستمر لمنظومة البحث العلمي و كذلك المساهمة الفاعلة في المشاريع القومية التي تخدم المجتمع واستمرارا للتعاون المشترك بين الزراعية معهد بحوث التناسليات الحيوانية و الهيئات العلمية و البحثية المختلفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية قام الدكتور الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد بالتوقيع علي بروتوكول تعاون مع الدكتور عادل عبدالخالق عميد كلية الطب البيطرى جامعة بدر ، حيث قام باعتماد هذا البروتوكول كل من الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور فوزى تركى رئيس جامعة بدر .

و قد تضمن البروتوكول أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والتي تشمل التدريب الصيفى لطلاب الكلية داخل الاقسام المختلفة بالمعهد وكذلك اشتراك الخريجيين من الكلية في الدورات التدريبية المتخصصة التي يقدمها المعهد مثل الفحص بالموجات الصوتية والمناظير التشخيصية والجراحية و التلقيح الاصطناعي و نقل الاجنة و تشخيص الامراض التناسلية و البرامج المختلفة لتجميد السائل المنوي وتجميع و تجميد البويضات خصوصا في الخيول العربية و الأجنبية و كذلك السلالات المتميزة من الابقار و الجاموس و الأغنام و الماعز.

كما شمل البروتوكول ايضا التعاون المشترك بين الجانبين في عقد المؤتمرات العلمية المشتركة و الندوات وورش العمل و تقديم والمشاريع البحثية التطبيقية للجهات المانحة و دعم تبادل الخبرات و المشاركة في القوافل البيطرية المجانية التي تساهم في تقديم الخدمات البيطرية لصغار المربيين و القري الأكثر احتياجا مما يساهم في نقل الخبرات العلمية و العملية بين الباحثين من الجانبين .

ومن الجدير بالذكر أن كلية الطب البيطري جامعة بدر قد أبرمت بروتوكولات تعاون مع كليات الطب البيطري و المعاهد البحثية المتخصصة في علوم الطب البيطري المختلفة في المانيا و رومانيا و النمسا و ان معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة هو اول مؤسسة علمية بحثية في مصر يتم ابرام بروتوكول تعاون معها من قبل جامعة بدر مما يؤكد مدي التطور العلمي والمهارات العملية التي يتمتع بها الباحثين بالمعهد وكذلك الإمكانات التي تتمتع بها المعامل المختلفة و التي تهدف جميعها الي تطوير مهنة الطب البيطري في جمهورية مصر العربية و الذي يؤدي بدورة الي تطوير الثروة الحيوانية و المحافظة علي صحة و سلامة الحيوان و الانسان .

كما يمثل هذا البروتوكول إضافة الي العديد من البروتوكولات التي ابرمها المعهد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و قطاع الامن الغذائي و إدارة الخدمات البيطرية التلبعين للقوات المسلحة و كذلك مستشفي مرتفعات الشرطة للخيول التابعة لاكاديمية الشرطة.