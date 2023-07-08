"البعبع" يقترب من 35 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض

حقق فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة 1,690,792 جنيهًا، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم منذ طرحه بدور العرض السينمائي إلى 34 مليونًا و800 ألف جنيه، ضمن منافسات موسم عيد الأضحى المبارك.

الفيلم يتناول قصة مجرم تاب وحاول أن يسلك طريقًا مختلفًا عما كان يعيش فيه، لكنه يفاجأ مع خروجه من السجن بتدهور الأحوال من حوله ودخوله في معركة جديدة، ليقابل الصيدلانية ياسمين صبري.

فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبدالعظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.