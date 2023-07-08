انطلاق المقرأة المسجدية المرتلة بمسجد الإمام الحسين

انطلقت قبل قليل، المقرأة المسجدية المرتلة من مسجد الإمام الحسين - رضي الله عنه - بالقاهرة لأعلام القراء.

وحضر المقرأة كل من: القارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ السعيد فيصل، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والقارئ الشيخ حسن عوض الدشناوي.

وستبدأ القراءة من قوله تعالى: "‌وَقَيَّضْنَا ‌لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ" [فصلت: 25]، يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم.