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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل غرقًا بترعة فى الشرقية

جثة
جثة

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم السبت غرقًا بمياه ترعة القضاة أمام عزبة شنودة دائرة مركز كفر صقر، وعلى الفور، تم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى كفر صقر، تحت تصرف النيابة العامة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.

والبداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرصقر باستقبال "فاطمة. ع. ع. م"، 58 سنة، مقيمة عزبة التل "جثة هامدة"، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبيّن مصرعها غرقًا بمياه ترعة القضاة أمام عزبة شنودة دائرة مركز كفر صقر، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى كفرصقر، تحت تصرف النيابة العامة، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

أجهزة الأمنية التحفظ على الجثة الجثه النيابة العامة الواقعة

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