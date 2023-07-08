بدء مقابلات 200 متقدم لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة اليوم

يستأنف مجلس الدولة، اليوم السبت، مقابلات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة، وحدد المجلس مقابلة 200 متقدم بمقر المجلس بالدقي.

وأعلن مجلس الدولة شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، وذلك من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة.

ويستكمل المجلس استقبال ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، بعد فتح باب تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء، لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث، وتقدم الملفات والأوراق المطلوبة وأصول المستندات.