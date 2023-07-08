"تاج" تامر حسنى يتصدر عربيًا بربع مليار جنيه إيرادات

يواصل النجم تامر حسني تحقيقه الإيرادات الجيدة في شباك التذاكر بفيلمه الجيدد «تاج»، منذ إطلاقه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك، مقدمًا تجربة سينمائية جديدة على الوطن العربي.

إيرادات فيلم تاج

وجمع فيلم تاج لتامر حسني أمس الجمعة إيرادات بقيمة 1,410,096 جنيه في شباك التذاكر المصري، لتصل إيراداته الكلية حتى اليوم إلى 29 مليونًا و400 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة، كما حقق عربيًا ما يقرب من ربع مليار جنيه حتى الآن.

يأتي ذلك في ظل التصدر العربي لفيلم تاج بعدد من الدول العربية، نشر الفنان تامر حسنى فيديو له على حسابه الشخصى على موقع تداول الفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهر خلال الفيديو والجمهور يلتف حوله وعلق تامر: "جمهور الأردن حبيب قلبي كل مرة بتستقبلوني استقبال أحسن من اللي قبله، المرة دي زفة وورد وحالة حب زيادة شوية.. شكل هرمون السعادة مفرحاكو.. بجد شايف ده في عنيكو.. كل الشكر ليكم وربنا يعلم بحبكو قد إيه.. يلا مستنيكو بكرة يا غاليين إن شاء الله".

تدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي حول تاج (تامر حسني) الذي يعمل في إحدى المدارس الخاصة بعد خروجه من دار لرعاية الأيتام، وهناك يتعرف على دينا الشربيني وتنشأ بينهما قصة حب كبيرة، وفي تلك الأثناء يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة وسرعة فائقة وقدرة على التخفي، ويحاول استخدامها في مساعدة الناس والوقوف بجوارهم، ولكن يتفاجأ بأن له أخًا توأم يدعى "هارون"، وتنشأ بينهما عداوة وخلاف كبير بسبب اختلافهما ويحاولان محاربة بعضهما، أحدهما لنصرة الخير والآخر من أجل مصالحه الشخصية.