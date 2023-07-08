دراسة حديثة: الذكاء الاصطناعى بساعد فى علاج أورام المخ بشكل أسرع

أظهرت دراسة حديثة، أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة يمكن أن تساعد في علاج أورام المخ بشكل أسرع وأكثر دقة وتقليل الوقت الذي يقضيه المرضى في غرفة العمليات، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الدراسة التي أصدرتها كلية الطب بجامعة هارفارد، إنه يمكن لأداة ذكاء اصطناعي جديدة أن تساعد جراحى الأعصاب في علاج أورام المخ، حيث كافح باحثو علم الأعصاب لعقود لفهم الأورام الدبقية، وهو مصطلح شامل لأورام الدماغ الأكثر شيوعًا لدى مرضى السرطان، وأحد أنواع الورم الدبقي العدواني بشكل خاص هو المسؤول عن وفاة بو بايدن والسيناتور عن ولاية أريزونا جون ماكين.

وتتطلب الأنواع المختلفة من الأورام الدبقية أنواعًا مختلفة من الجراحة، حيث قال كون هسينج يو، الأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد الذي ساعد في تأليف الدراسة، إنه لإزالة الورم الدبقي بأمان دون إتلاف أنسجة المخ المحيطة يحتاج جراحو الأعصاب إلى ثروة من المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها في كثير من الأحيان حتى يكون المريض على طاولة العمليات.

وقالت الدراسة: "عند إجراء عملية جراحية لمرضى سرطان الدماغ، يرسل الأطباء قطعة من العينة إلى مختبر علم الأمراض للحصول على ردود فعل فورية في الوقت الفعلي، ويمكن أن يساعد أخصائي علم الأمراض في إخبارهم ما إذا كانوا يقطعون الأنسجة الصحيحة، أو نوع السرطان المحدد الذي يعاني منه المريض، في أحدث المرافق الطبية".

وأضافت أن أخصائي علم الأمراض يكمل عادة تحليله لعينة من أنسجة المخ في غضون 10 إلى 15 دقيقة، ويحدث هذا العمل عندما تكون جمجمة المريض مفتوحة على طاولة الجراحة.

وقالت الدراسة إن هذه العملية ليست دليلًا على الخطأ، موضحًا أنه على علماء الأمراض التخلي عن كل شيء لتحديد أولويات العينات من العمليات الجراحية النشطة، ويتعرض الأشخاص لضغوط، وجودة العرض في بعض الأحيان ليست رائعة، لذلك أحيانًا يكون لدينا تشخيص خاطئ ناشئ عن هذه العملية السريعة.

ووجدت الدراسة أن التعلم الآلي - فرع من الذكاء الاصطناعي تتعلم فيه التكنولوجيا الأنماط دون تعليمات صريحة من المبرمج - يمكن أن يساعد في جعل تحليل الورم الدبقي أسرع وأكثر دقة، وستعمل التكنولوجيا على تقليل الوقت الذي يقضيه المرضى في غرفة العمليات.

وقال الدكتور دان كاهيل، جراح الأعصاب في مستشفى ماساتشوستس العام، إن دقة أداة التعلم الآلي الجديدة مثيرة للإعجاب، بالتأكيد أفضل بكثير من التقنيات التقليدية لتحليل التركيب الجزيئي للورم الدبقي.

وقال كاهيل: "يختلف النوع الأمثل للجراحة لكل مريض ، ويتأثر بشكل كبير بالنوع الفرعي من الورم الدبقي، ويمكن للتعلم الآلي أيضًا أن يوضح كيف يستخدم الأطباء مثل كاهيل الاختراقات الأخرى في علاج سرطان الدماغ، وتتضمن إحدى الطرق الأكثر موثوقية لعلاج الأورام الدبقية العدوانية إدخال أدوية قاتلة للورم مباشرة في الدماغ أثناء الجراحة.

واختتمت نتائج الدراسة أن التقنيات التي توصلت اليها ​​يمكن أن تساعد في تحديد مدى اجتياح ورم معين في غرفة العمليات وبالتالي مساعدة الأطباء بسرعة وثقة على اتخاذ القرار بحقن الأدوية.