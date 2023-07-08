أم صلال القطرى يكشف حقيقة المفاوضات مع أفشة

كشف عبد الله الشمري، المتحدث الرسمي لنادي أم صلال القطري، حقيقة ما تردد بشأن التفاوض مع محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم “أفشة”، بالانتقال إلى أم صلال بعد انتقال زميله حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة.

وقال الشمري في تصريحات تليفزيونية: "اللاعبون المصريون إضافة قوية وكبيرة للدوري القطري، وانضمام حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة سيكون إضافة كبيرة مثلما كان وائل جمعة ومحمد بركات سابقًا".

ونفى الشمري وجود أي مفاوضات مع لاعبين مصريين في الوقت الراهن ومن بينهم أفشة، حيث قال: "نتشرف بانضمام أي لاعب مصري إلى صفوفنا لكن الحقيقة أننا لم نتفاوض مع أي لاعب من الدوري المصري".