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السبت 08 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المملكة المتحدة ترسل 17 مركبة تدخل سريع وإطفاء لأوكرانيا

حرائق
حرائق

تقدم المملكة المتحدة 17 مركبة متخصصة فى مكافحة الحرائق لخدمات الإطفاء والإنقاذ فى أوكرانيا.


وذكر بيان على موقع الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة ستوفر 15 مركبة للتدخل السريع ومركبتين رئيسيتين للإطفاء لتعزيز قدرة مكافحة الحرائق فى أوكرانيا.


وأضاف البيان أنه من المقرر أن تصل المعدات المطلوبة بشكل عاجل فى الأسابيع المقبلة، وستساعد هذه المعدات فى تعزيز قدرة أوكرانيا على الاستجابة للأضرار الناجمة عن استمرار استخدام روسيا لصواريخ كروز والطائرات بدون طيار الانتحارية ضد البنية التحتية الأوكرانية.


وقال وزير الدفاع البريطانى بن والاس: "ستعزز مركبات مكافحة الحرائق المتخصصة هذه قدرة أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية من حملة روسيا من الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ومواصلة دعمنا لأوكرانيا طالما تطلب الأمر".

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