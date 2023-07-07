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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الفن والإعلام فى حفل علي الحجار بالجامعة الأمريكية (صور)

علي الحجار
علي الحجار

وجه المطرب علي الحجار، الشكر للجمهور الذي رحب به ترحيبًا خاصًا، خلال حفله المقام مساء اليوم، على مسرح قاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

وأكد الحجار في بداية الحفل أنه محظوظ لكون جمهوره هم أصدقاؤه، ووجه لهم الشكر على دعمه في مشروع "100 سنة غناء".

وكانت مجموعة من جمهور علي الحجار قد أعدوا بوسترات كبيرة مكتوب عليها "100 سنة غناء"، في إشارة لمشروعه الكبير الذي يطالب بتنفيذه.

وبدأ الحجار الحفل بعدد من أغنياته الشهيرة، موضحاً أنه اهتم للغاية باختيار الأغنيات حسب طلب الجمهور، مثل "المال والبنون"، و"على قد ما حبينا"، و"يا طالع الشجرة"، و"الزينة والزينة"، و"عم بطاطا"، و"أنا كنت عيدك"، و"مفيناش من الخوف".

وفي حفل كامل العدد، حرص على الحضور كل من الإعلاميين محمود سعد، وخيري رمضان، وسهير جودة، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة، وحمدين صباحي، وشادي مؤنس، وجمال بخيت، وصلاح عبد الله، وإبراهيم عيسى، والناقد الفني محمد عبد الرحمن، والكاتب الصحفي إسلام وهبان.

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علي الحجار المطرب علي الحجار الجامعة الأمريكية 100 سنة غناء مشروع 100 سنة غناء

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