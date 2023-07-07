قناة الناس| أمين الفتوى يوضح أهم سمات التدين عند المصريين (فيديو)

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية، إن التدين عند المصريين له سمات خاصة أهمها محبتهم للرسول الكريم وآل بيته.

وأضاف أمين الفتوى، اليوم الجمعة، خلال برنامج "إسلامنا بالمصري" عبر قناة “الناس”، أن الحديث الذي رواه الإمام الترمذي، ذاب المصريين فيه فعشقوا آل البيت من خلاله وبات هذا من أهم سمات المصريين.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.